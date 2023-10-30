Мировой экономике предрекли финансовое заражение

Мировая экономика может столкнуться с финансовым заражением в случае эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом заявил главный экономический советник компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан. Его слова приводит CNBC.

© Lenta.ru

Как уточнил эксперт, с момента начала боевых действий в регионе подобные риски существенно выросли. Чем дольше будет продолжаться ближневосточный конфликт, тем больше будет негативный эффект для мировой экономики. При наихудшем сценарии снижение темпов роста глобального ВВП может ускориться, а инфляция, напротив, — вырасти. Кроме того, глобальная экономика в случае усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке будет подвержена риску более широкой фрагментации рынков.

«Этот конфликт (между Израилем и ХАМАС — прим. «Ленты.ру»), в некотором смысле, усиливает все проблемы, которые существовали и которые уже были значительными», — посетовал Эль-Эриан.