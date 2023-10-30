В Центральном Банке заявили, что движение капитала должно быть точечным

В Центральном Банке России заявили, что движение капитала должно иметь ограниченный по времени и точечный характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такая оценка была озвучена в проекте основных направлений развития финрынка России на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

«Ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер, и в перспективе необходимо двигаться в сторону их отмены», — сказано в документе.

Там также говорится о том, что основными условиями доверия на финансовом рынке является стабильность и прозрачность регулирования даже в условии санкционного давления. Кроме того, положительное влияние на этот фактор оказывает свободное движение капитала и инвестиций в экономику, уменьшение инфраструктурных рисков и высокая эффективность механизмов, направленных на защиту инвесторов.