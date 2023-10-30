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Всемирный банк назвал условие роста цен на нефть до $157 за баррель

Цена нефти марки Brent на мировых рынках может подняться выше $150 за баррель в случае полной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, предположили эксперты Всемирного банка. Доклад «Commodity Markets Outlook. Under the Shadow of Geopolitical Risks» опубликован на официальном сайте организации.

Всемирный банк назвал условие роста цен на нефть до $157 за баррель
© РИА Новости

В ходе торгов в понедельник, 30 октября, нефть Brent торговалась на бирже ICE Futures чуть ниже отметки $90 за баррель.

По мнению аналитиков, есть три базовых сценария, по которым могут развиваться события на Ближнем Востоке.

При наихудшем из них произойдет нарушение цепочки поставок нефти, мировое предложение упадет до 6-8 млн баррелей в сутки. Цена энергоресурса вырастет при этом до $140–157 за баррель.

Менее серьезный кризис, затрагивающий только часть макрорегиона, приведет к снижению поставок на 3–5 млн баррелей в сутки и росту цен до $109–121 за баррель.

При наиболее мягком сценарии поставки упадут на 2 млн баррелей, а стоимость поднимется до $93–102 за баррель, предположили эксперты.

Напомним, что конфликт между Палестиной и Израилем возобновился 7 октября 2023 года. Россия, Китай, Бразилия, Турция выступили за скорейшее прекращение огня и решение территориальных вопросов за столом переговоров.

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США, Великобритания, Германия высказались в поддержку Тель-Авива. Вашингтон направил в Средиземноморье крупную ударную группировку с двумя авианосцами, несколькими ракетными крейсерами, десантным кораблем. Также на Ближний Восток были отправлены морские пехотинцы, медики, операторы комплексов ПВО и ПРО.

По мнению военных аналитиков, географическое расширение конфликта практически неизбежно на фоне ударов со стороны США по военным объектам в Сирии. Кроме того, ситуацию осложняет участие американских солдат в «узкоформатной» операции, проводимой ЦАХАЛ в секторе Газа.

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