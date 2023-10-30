Всемирный банк назвал условие роста цен на нефть до $157 за баррель

Цена нефти марки Brent на мировых рынках может подняться выше $150 за баррель в случае полной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, предположили эксперты Всемирного банка. Доклад «Commodity Markets Outlook. Under the Shadow of Geopolitical Risks» опубликован на официальном сайте организации.

В ходе торгов в понедельник, 30 октября, нефть Brent торговалась на бирже ICE Futures чуть ниже отметки $90 за баррель.

По мнению аналитиков, есть три базовых сценария, по которым могут развиваться события на Ближнем Востоке.

При наихудшем из них произойдет нарушение цепочки поставок нефти, мировое предложение упадет до 6-8 млн баррелей в сутки. Цена энергоресурса вырастет при этом до $140–157 за баррель.

Менее серьезный кризис, затрагивающий только часть макрорегиона, приведет к снижению поставок на 3–5 млн баррелей в сутки и росту цен до $109–121 за баррель.

При наиболее мягком сценарии поставки упадут на 2 млн баррелей, а стоимость поднимется до $93–102 за баррель, предположили эксперты.

Напомним, что конфликт между Палестиной и Израилем возобновился 7 октября 2023 года. Россия, Китай, Бразилия, Турция выступили за скорейшее прекращение огня и решение территориальных вопросов за столом переговоров.

США, Великобритания, Германия высказались в поддержку Тель-Авива. Вашингтон направил в Средиземноморье крупную ударную группировку с двумя авианосцами, несколькими ракетными крейсерами, десантным кораблем. Также на Ближний Восток были отправлены морские пехотинцы, медики, операторы комплексов ПВО и ПРО.