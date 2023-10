Всемирный банк назвал условие роста цен на нефть до $157 за баррель

Цена нефти марки Brent на мировых рынках может подняться выше $150 за баррель в случае полной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, предположили эксперты Всемирного банка. Доклад «Commodity Markets Outlook. Under the Shadow of Geopolitical Risks» опубликован на официальном сайте организации.