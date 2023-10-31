В США оценили будущие доходы от конфликта в Газе

Американские компании ожидают взрывного роста прибыли на фоне конфликта между Израилем и Палестиной, пишет британская газета The Guardian. Прогнозы бизнеса основываются на скачке стоимости акций с началом эскалации на Ближнем Востоке.

Morgan Stanley и TD Bank возлагают большие надежды на рост авиакосмической и оружейной отрасли, видя семипроцентное увеличение стоимости акций с началом войны между Израилем и ХАМАС, — говорится в публикации.

По словам финансовых аналитиков, ситуация на Ближнем Востоке «очевидно ужасная и она только развивается». При этом растет спрос на военную продукцию, и в особенности ту, что связана с артиллерией. По словам одного из экспертов, Кая фон Румора из TD Cowen, «ХАМАС создал дополнительный спрос на $106 млрд».

Автора статьи возмутили подобные прогнозы. Обсуждение финансовой выгоды от вооруженного конфликта он назвал «бездушием и черствостью».