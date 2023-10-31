В МВФ оценили влияние геополитики на внешнюю торговлю

Геополитические факторы оказывают «пренебрежимо малое» воздействие на мировые внешнеторговые отношения. В настоящее время достойных альтернатив глобализации не существует, пришел к выводу аналитик Международного валютного фонда (МВФ) Серхан Севик. Его слова приводит РБК.

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В своей статье «Да здравствует глобализация: геополитические шоки и международная торговля» эксперт проанализировал двусторонние торговые потоки более чем 59 тысяч пар стран, существовавших в период 1948-2021 годов. Он пришел к выводу, что локальные войны и конфликты за этот период времени оказали «противоречивое» и «статистически незначительное» воздействие на показатели товарооборота государств. На основе собранной информации автор заявил, что ни одна страна не способна в одиночку добиться устойчивого экономического роста без тесных торговых связей с другими государствами. По этом причине в настоящее время «глобальная интеграция продолжает процветать».

Как утверждает Севик, на объемы двустороннего товарооборота влияет ряд факторов, включая удаленность стран друг от друга, численность населения, размер ВВП, членство стран в международных торговых организациях и другие. При этом тесная геополитическая связь, напротив, оказывает на товарооборот негативное воздействие. Согласно расчетам эксперта, при геополитическом сближении на десять процентов объемы торговли двух стран снижаются на 2,6 процента. При этом подобный фактор оказывает меньшее воздействие на динамику товарооборота стран с развитыми экономиками, заключил аналитик.