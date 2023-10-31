В Думу внесли законопроект о госконтроле за ценами на бензин и дизтопливо

Фракция партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла в Госдуму законопроект о государственном контроле за ценами на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Об этом журналистам сообщил председатель партии Сергей Миронов.

"Сегодня фракция социалистической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла в Госдуму законопроект о государственном контроле за ценами на бензин, дизтопливо и авиационный керосин", - сказал Миронов.

Он отметил, что рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции.

Средние потребительские цены на бензин в России в сентябре 2023 года увеличились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом производители бензина в сентябре повысили оптовые цены на 9,1%, сообщается в материалах Росстата. В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 9,8%, а цены производителей - на 71,8%.

Бензин в сентябре подорожал в 41 регионе России, подешевел только в Северной Осетии. При этом самые низкие цены на бензин в России зафиксированы в Алтайском крае - средняя его стоимость составила 51,64 рубля за литр, следует из данных Росстата. Самый дорогой бензин - на Сахалине, 68,79 рубля за литр.