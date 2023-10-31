Белоруссия потребовала от России компенсации за задержку ввода БелАЭС

«Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций», - пояснил Лукашенко.