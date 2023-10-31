Белоруссия потребовала от России компенсации за задержку ввода БелАЭС

Лукашенко: перед Россией поставлен вопрос компенсаций за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС из-за российской стороны вынудило поставить перед Москвой вопрос о компенсациях. Об этом пишет Белта.
Такое заявление глава государства сделал, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилых домов.
«Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций», - пояснил Лукашенко.
Он также отметил, что хотел бы услышать мнение, удовлетворят ли эти условия, включающие также гарантийный срок на пять лет, Белоруссию.
Ранее Лукашенко сообщил о роли БелАЭС для экономики республики. Он заявил, что станция стала поистине спасением для страны. По его словам, современная экономика невозможна без электричества и страна оказалась бы в тяжелом положении, если бы власти прислушались к призывам оппозиционеров и отказались бы от строительства АЭС.