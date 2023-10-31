США исключат Нигер, Габон, Уганду и ЦАР из программы торгового партнерства

Власти США объявили, что исключат Габон, Нигер, Уганду и Центральноафриканскую Республику (ЦАР) из торговой программе Закона о росте и возможностях Африки (AGOA). Об этом сообщает Reuters.

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Президент США Джо Байден заявил, что пошел на такой шаг из-за «грубых нарушений» прав человека со стороны ЦАР и Уганды. Также Байден сослался на неспособность Нигера и Габона добиться «постоянного прогресса в защите политического плюрализма и верховенства закона».

В своем письме спикеру Палаты представителей США Байден заявил, что, несмотря на интенсивное взаимодействие с Вашингтоном, эти четыре страны «не смогли развеять обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу несоблюдения ими критериев отбора AGOA».

Статус бенефициаров торговой программы AGOA для этих стран будет прекращен с 1 января 2024 года.

Торговая программа AGOA, созданная в 2000 году, предоставляет экспортным товарам из входящих в нее стран беспошлинный доступ на рынок США. Срок действия программы истекает в сентябре 2025 года, сейчас в США идут обсуждения, продлевать ли ее и на какой срок.