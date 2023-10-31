В Минэнерго ожидают четырехкратного роста доли РФ на рынке сжиженного газа

К 2035 году доля России на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) может увеличиться более чем в четыре раза — с нынешних семи до 30 процентов. Для этого у страны есть все необходимые ресурсы и возможности, заявил первый заместитель главы Министерства энергетики Павел Сорокин. Его слова приводит «Прайм».

В настоящее время на этот вид топлива делается «большой упор» в контексте стратегии развития энергетической отрасли России до 2050 года, уточнил он. Ключевой целью сейчас является достижение уровня производства СПГ в 100 миллионов тонн через семь лет.

Кроме того, стратегия развития энергоотрасли в стране подразумевает расширение использования газа в качестве топлива. Наиболее перспективным направлением является перевод автомобилей, грузовой и сельхозтехники на газомоторное топливо. По словам Сорокина, это позволит высвободить дополнительный объем нефтепродуктов для возможного экспорта.

В течение ближайших 10-12 лет планируется увеличить объемы потребления подобного вида топлива в стране минимум до 10 миллиардов кубометров в год.

«Это большой рынок, большой потенциал», — заключил чиновник.