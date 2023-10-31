В Италии зафиксировали нулевой рост экономики в III квартале

"В III квартале 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП - прим. ТАСС) <…> оставался неизменным по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с III кварталом 2022 года", - говорится в сообщении ISTAT.

Эксперты отмечают, что "изменения в экономике являются результатом снижения добавленной стоимости в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, роста в промышленности и стагнации в сфере услуг".

Согласно оценкам властей, темпы роста итальянской экономики замедлятся в 2023 и 2024 годах. По их данным, рост ВВП в 2023 году составит 0,8%, что несколько ниже весенней оценки правительства (0,9% - 1%). В 2024 году рост прогнозируется на уровне 1,2%, когда изначально предполагался уровень 1,4%, в 2025 - 1,4%, а в 2026 - 1%.