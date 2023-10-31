ФТС: доля ЕС во внешней торговле России существенно сократилась
Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил о сокращении доли Евросоюза во внешней торговле России до 16%. Соответствующей информацией он поделился в ходе пленарной сессии Международного таможенного форума, передает агентство «Прайм».
Вместе с тем Давыдов указал на увеличение доли стран Азии практически до 70%. По его словам, она продолжает демонстрировать рост. Врио главы ФТС подчеркнул, что в данном товарообороте «очень активно растет Китай, самыми быстрыми темпами растет торговля с Индией, растет товарооборот со странами Латинской Америки».
Давыдов заявил о готовности РФ осуществлять торговлю со всеми странами, которые хотят сотрудничать со страной и развивать с ней отношения.
Ранее сообщалось, что данные индийского министерства торговли и промышленности свидетельствуют о рекордном увеличении торговли РФ и Индии за первые восемь месяцев текущего года. Показатель вырос до 43,8 миллиарда долларов.
За указанный период индийская сторона приобрела российских товаров на 41,2 миллиарда долларов, тогда как год назад сумма составила 17,1 миллиарда.