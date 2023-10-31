ФТС: доля ЕС во внешней торговле России существенно сократилась

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил о сокращении доли Евросоюза во внешней торговле России до 16%. Соответствующей информацией он поделился в ходе пленарной сессии Международного таможенного форума, передает агентство «Прайм».

Вместе с тем Давыдов указал на увеличение доли стран Азии практически до 70%. По его словам, она продолжает демонстрировать рост. Врио главы ФТС подчеркнул, что в данном товарообороте «очень активно растет Китай, самыми быстрыми темпами растет торговля с Индией, растет товарооборот со странами Латинской Америки».

Давыдов заявил о готовности РФ осуществлять торговлю со всеми странами, которые хотят сотрудничать со страной и развивать с ней отношения.

Ранее сообщалось, что данные индийского министерства торговли и промышленности свидетельствуют о рекордном увеличении торговли РФ и Индии за первые восемь месяцев текущего года. Показатель вырос до 43,8 миллиарда долларов.