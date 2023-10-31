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Мишустин назвал стабильной ситуацию на рынке труда

Премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценил положение дел на рынке труда РФ. Глава кабмина провел совещание по экономическим вопросам.

Мишустин назвал стабильной ситуацию на рынке труда
© РИА Новости

"Стабильной остается ситуация на рынке труда. В августе показатель безработицы повторил исторический минимум - 3%", - сказал он.

По словам Мишустина, с одной стороны, это значит, что больше людей имеют стабильный заработок и могут обеспечить себе и своим семьям соответствующий уровень доходов.

"Но есть и обратная сторона. Растущей экономике требуется больше специалистов", - обратил внимание премьер.