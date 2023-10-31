Финляндия связалась с властями Китая для выяснения роли китайского судна Newnew Polar Bear в повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией, рассказал премьер-министр республики Петтери Орпо. Об этом пишет ТАСС.

Премьер отметил, что Хельсинки открыли дипломатические каналы взаимодействия с КНР и связались с китайскими властями.

По его словам, Пекин согласился сотрудничать .Он добавил, что согласие оказалось не номинальным - совместная работа уже началась.

В ближайшие дни, пояснил Орло, будут представлены первые результаты расследования. Вместе с тем, уточнил политик, делать выводы преждевременно, следует тщательно разобраться в инциденте.