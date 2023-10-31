ЦБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в два раза к 2026 году
В следующем году Центробанк планирует снизить ключевую ставку с 15 до 12,5-14,5 процента, а к 2026 году довести ее до 6-7 процентов. Это развяжет руки бизнесу и простимулирует покупательский спрос. Об этом 31 октября во время круглого стола «О мерах поддержки государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием» в Совфеде сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Центральный банк был вынужден повысить процентную ставку на фоне инфляционных рисков, вызванных ростом внутреннего спроса. Это негативно сказалось на бизнесе, в том числе государственных корпораций. Из-за роста кредитной нагрузки они вынуждены снижать свои производственные мощности.
Данилова сообщила, что главная задача Центрального банка — это сдерживание инфляции с одновременным стремлением удерживания уровня ключевой ставки на приемлемом уровне.
«Когда мы добьемся своей цели по инфляции в 4 процента, то у нас произойдет и снижение ставок. Мы ожидаем в следующем году, что ставка в среднем составит 12,5-14,5 процента. Но затем, по мере того как будет действовать политика, ставка будет снижаться и, соответственно, вслед за ней и уровень ставок в экономике. В 2025 году ожидаем 7-9 процентов, в 2026 году — 6-7 процентов», — привела цифры Данилова.
Представители крупных российских компаний, среди которых были «АвтоВАЗ», РЖД, «Аэрофлот», Роскосмос и другие подняли на обсуждение вопрос субсидирования кредитов или предоставления льгот по ним. Однако Центробанк не готов идти по такому пути.
«Мы с большой осторожностью относимся к каким-либо программам, которые идут по ставкам ниже ключевой, потому что для нас, чем большую долю в объеме занимают эти программы, тем больше мы должны повысить ключевую ставку для всей экономики, чтобы наша политика сработала», — объяснила Данилова.