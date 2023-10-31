ЦБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в два раза к 2026 году

«Когда мы добьемся своей цели по инфляции в 4 процента, то у нас произойдет и снижение ставок. Мы ожидаем в следующем году, что ставка в среднем составит 12,5-14,5 процента. Но затем, по мере того как будет действовать политика, ставка будет снижаться и, соответственно, вслед за ней и уровень ставок в экономике. В 2025 году ожидаем 7-9 процентов, в 2026 году — 6-7 процентов», — привела цифры Данилова.