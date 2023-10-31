СМИ: 12-й пакет санкций ЕС против РФ подразумевает ограничения на $5,3 млрд

Bloomberg: 12-й пакет санкций ЕС против РФ подразумевает ограничения на $5,3 млрд
Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России планирует ввести торговые ограничения, суммарных объем которых оценивается в $5,3 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным его источников, новые предложенные рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях. В сообществе также рассматривают возможность запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.
Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц.