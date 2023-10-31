Стали известны детали новых санкций ЕС против России

В очередной, 12-й пакет санкций Евросоюза против России могут войти торговые ограничения на $5,3 млрд (€5 млрд). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, новый пакет будет включать рестрикции в отношении сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Кроме того, власти Евросоюза намереваются ввести запреты на лицензирование программного обеспечения.

В список, пояснили журналисты, также войдут ограничения на импорт обработанных металлов, алюминиевых и строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов.

В новом пакете предусмотрены санкции против 100 физических и 40 юридических лиц, отметили аналитики агентства.