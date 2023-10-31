Крупные страны Восточной Европы отказываются переходить на евро

Страны Восточной Европы пообещали в обязательном порядке перейти на евро при вступлении в Евросоюз, но все еще не выполнили свои обещания, пишут обозреватели Питер Лака и Кристоф Чамониколас в статье для Bloomberg.

Словения, Словакия, страны Балтии, Хорватия после вступления в ЕС перешли на евро, Болгария также стремится сделать этот шаг, заметили авторы статьи. Вместе с тем, Чехия, Венгрия и Польша постоянно откладывают смену валюты.

Аналитики отметили, что чешские финансовые организации значительную часть операций ведут в евро, экспортеры и импортеры также предпочитают евро, но республика, в силу ряда факторов, не переходит на евро.

По данным авторов статьи, власти Чехии не решаются даже поднимать тему о смене кроны на европейскую валюту в общественном пространстве, так как опасаются резкой реакции избирателей. В стране, добавили они, чем дальше, тем сильнее, растет евроскептицизм.

Напомним, что Болгария, Чехия, Польша, Венгрия, Словакия стремятся вести сбалансированную политику.