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Эксперт объяснил падение курса доллара

Курс доллара во вторник, 31 октября, впервые со 2 августа упал ниже 92 рублей. По мнению экспертов, тренд на снижение курса американской валюты обусловлен сочетанием факторов, пишет РЕН ТВ.

Эксперт объяснил падение курса доллара
© globallookpress.com

По словам Михаила Зельцера, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», тренд на снижение курса доллара и роста рубля обусловлен рядом факторов.

«Потеря долларом планки 92,5 (рубля) означает многое: здесь и мощная техническая горизонтальная поддержка по минимумам августа и сентября, и динамический годовой тренд», — подчеркнул аналитик.

Эксперт отметил, что на укрепление рубля повлияло введение норматива репатриации выручки экспортеров, высокие цены энергоносителей, узкий спред российской смеси с эталонами.

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Кроме того, заметил Зельцер, нормализовался торговый баланс, а Центробанк проводил сбалансированную денежно-кредитную политику.

Финансовые аналитики полагают, что курс доллара в ноябре упадет до 90,99 рубля, евро до 96,78 рубля, юаня до 12,32 рубля. Цена нефти марки Brent, по их прогнозам, вырастет до 92,7 доллара за баррель.

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