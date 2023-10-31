Эксперт объяснил падение курса доллара

Курс доллара во вторник, 31 октября, впервые со 2 августа упал ниже 92 рублей. По мнению экспертов, тренд на снижение курса американской валюты обусловлен сочетанием факторов, пишет РЕН ТВ.

По словам Михаила Зельцера, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», тренд на снижение курса доллара и роста рубля обусловлен рядом факторов.

«Потеря долларом планки 92,5 (рубля) означает многое: здесь и мощная техническая горизонтальная поддержка по минимумам августа и сентября, и динамический годовой тренд», — подчеркнул аналитик.

Эксперт отметил, что на укрепление рубля повлияло введение норматива репатриации выручки экспортеров, высокие цены энергоносителей, узкий спред российской смеси с эталонами.

Кроме того, заметил Зельцер, нормализовался торговый баланс, а Центробанк проводил сбалансированную денежно-кредитную политику.