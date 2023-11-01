Госкомпании попросили российские власти субсидировать ставки по кредитам

Большие государственные компании нуждаются в поддержке, которая заключается в субсидировании процентных ставок по банковским кредитам. Это позволит им осуществлять плановые инвестиционные расходы без увеличения тарифов. Представители нескольких государственных компаний, таких как РЖД, АвтоВАЗ, "Аэрофлот", "Роскосмос" и другие, указали эту необходимость на круглом столе, организованном в Совете Федерации с участием представителей ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга, посвященном мерам поддержки государственных корпораций и акционерных обществ с госучастием, пишет РБК.

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Центральный банк России (ЦБ РФ) уже в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых 27 октября. Регулятор отметил значительное усиление инфляционного давления (прогноз по инфляции на 2023 год ухудшился до 7-7,5% вместо ожидаемых ранее 6-7%), а рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Повышение ключевой ставки ЦБ приводит к росту ставок по кредитам, предлагаемым банками.

Согласно заявлению вице-президента АвтоВАЗа Сергея Громака на круглом столе, если в текущем году компания потратит около 10 млрд рублей на обслуживание кредитов перед банками, то в следующем году эти расходы возрастут до 17 млрд рублей из-за роста процентных ставок.

Он уточнил, что в бюджете компании на текущий год была учтена ключевая ставка Банка России на уровне 7,5%. "Из-за роста ключевой ставки мы вынуждены будем отдать банкам эти деньги, которые фактически изымаются из нашей инвестиционной программы и проектов по обновлению модельного ряда. Это приводит к снижению конкурентоспособности", - подчеркнул Громак.