Экономист предрек миру «большой-пребольшой» финансовый кризис

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что мировой финансовый кризис не за горами. В беседе с изданием Lenta.ru экономист рассказал, как лучше сохранить деньги.

© Газета.Ru

«Нас ждет большой-пребольшой кризис. Италия или Испания могут выйти из зоны евро. Но в принципе это — предвестники кризиса, и он будет, конечно, мировой», — поделился аналитик.

Распределять средства между облигациями и акциями в пропорции 60 на 40, как было ранее принято, бессмысленно, заявил Разуваев. Антикризисный портфель, по мнению финансового аналитика, должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоина и на 25% — из акций нефтяных компаний.