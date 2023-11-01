Гражданам могут списать долги по кредитам: как это работает

Банки могут списать долги по вашим кредитам. Но это крайняя мера, к которой кредитные организации прибегают редко. Банк всеми способами будет пытаться получить долг с заемщика. Поэтому надеяться на то, что кредит спишется легко и просто - бессмысленно. В каких случаях вам могут списать долги и какую цену за это придется заплатить, "Российской газете" рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

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В случае банкротства должника

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Если вы оказались в сложном материальном положении, и у вас вообще ничего нет, чтобы выплатить долги, можно начать процедуру банкротства.

В данный момент существует два варианта банкротства:

судебное, внесудебное.

Судебное банкротство

В первом случае это длительная, сложная процедура, которая осуществляется только в судебном порядке. И она не является бесплатной для должника. Если человек банкротит себя сам, как минимум, ему придется внести деньги на депозит арбитражного управляющего и оплатить госпошлину.

Внесудебное банкротство через МФЦ

Заявление на внесудебное банкротство можно подать самостоятельно, через МФЦ. Это бесплатная и доступная для понимания процедура, которая проходит без участия судебных органов. Но воспользоваться ей могут не все, так как есть жесткие ограничения:

В первую очередь, по сумме долга. Она находится в рамках от 50 до 500 тысяч рублей. Если ваш долг больше 500 тысяч рублей, вы можете рассчитывать только на судебное банкротство.Второй нюанс - на момент подачи заявления у вас должно быть закрытое исполнительное производство, а приставы должны вынести постановление о невозможности взыскания. То есть обратиться в МФЦ за внесудебным банкротством вы можете не раньше того момента, пока кто-то из кредиторов не обратится в суд, просудит задолженность, получит исполнительный лист, обратится к судебным приставам. И они закроют исполнительное производство, потому что у вас нет ни имущества, ни дохода, на которые можно обратить взыскание.

К тому же, банкротство имеет неприятные последствия:

скорее всего, вы не сможете рассчитывать на новые займы в течение 5 лет;вы не сможете в этот период повторно заявить о банкротстве и занимать определенные должности на срок от 3 до 10 лет.

Таким образом, надеяться на то, что через банкротство получится удачно списать доги и счастливо жить дальше, не получится.

В случае смерти должника

Если должник умирает, не погасив свои обязательства перед банком, то его долги переходят к наследникам, так же, как и его имущество. Наследники могут отказаться от таких долгов, но тогда им придется отказать и от наследства. Принять его без долгов нельзя. Таким образом, если наследники вступают в наследство - банк будет требовать долг от них, если нет - то кредитной организации придется его списать.

Закончился срок исковой давности

В судебной практике есть такое понятие - срок исковой давности. По просроченным кредитам, он составляет 3 года. Это значит, что если в этот период банк не обратился за взысканием просроченных платежей в суд, то долг могут полностью списать.

Но, во-первых, стоит помнить, что срок исковой давности не применяется автоматически. Об этом в ходе судебного процесса обязательно должна заявить одна из сторон. Если этого не будет сделано, то судья по собственной инициативе не будет его применять.

Во-вторых, в ситуации с кредитами, срок исковой давности от каждого просроченного платежа будет исчисляться по-разному. Например, от просрочки по общему долгу, штрафам, пеням и так далее. Высчитать срок исковой давности для неподготовленного человека может быть сложной задачей. И на практике может оказаться, что вы ошиблись, а на самом деле он не вышел, потому что какие-то платежи должны были происходить позднее.

Более того, у российских судов появилась новая практика, когда могут обратиться за взысканием долга с десятилетней давности и даже больше. Например, банк через 10 лет продал долг какому-то коллекторскому агентству. Оно обращается в суд, мотивируя тем, что только получило этот долг и срок исковой давности по нему еще не вышел. Несмотря на то, что формально это противоречит позиции Верховного суда, некоторые суды встают на сторону истца в таких вопросах.

В-третьих, надеяться на то, что банк забудет о вас и пропустит срок исковой давности - плохая идея. В кредитных организациях сейчас все автоматизировано, и они четко следят за сроками. Даже если долг в итоге им придется списать в убытки, перед этим они обязаны соблюсти все формальности и просудить задолженность, чтобы не было вопросов у вышестоящего руководства.

Тем не менее, если банк о вас забудет на большой промежуток времени, все долги, которые превышают трехлетний срок можно списать. Допустим вы 5 лет не платили по кредиту, и банк обращается в суд только сейчас. Применив срок исковой давности, вы будете обязаны погасить долги только за 3 года, а не за 5.

В случае продажи долга коллекторам

Когда банк продает ваш долг другой организации, у себя он его списывает. Продаются обычно самые бесперспективные задолженности за 10-15% от суммы долга. После этого вы не будете должны этому банку.