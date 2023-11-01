Регулятор Таиланда предложил альтернативу американской валюте

Центробанк Таиланда нашел способ избавления от влияния американского доллара. Он предложил торговым партнерам в Юго-Восточной и Восточной Азии перейти на расчеты по региональным торговым операциям в азиатских валютах, заявила в Бангкоке заместитель управляющего Bank of Thailand (таиландского центробанка) по вопросам монетарной стабильности Алисара Махасантхана, передает агентство «Прайм».

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Речь идет о программе использования региональных валют Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее регулятор страны к ней прибегал при волатильности твердых валют.

Программа распространяется на китайский юань, малайзийский ринггит, индонезийскую рупию и японскую йену, заявила замглавы ЦБ.

Махасантхана отметила, что в периоды значительной волатильности доллара США операторы бизнеса в странах региона могут пользоваться валютами из этого перечня вместо американского доллара. За счет этого можно снизить риски, которые связаны с флюктуацией обменных курсов валют, указала она.