Индия резко сократила закупки российской нефти

В октябре импорт российской нефти в Индию резко сократился. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщает Bloomberg.

За месяц поставки крупнейшему покупателю российской нефти морем снизились до 1,58 миллиона баррелей в день, что на 11 процентов меньше показателей сентября. Причиной, по которой индийский холдинг Reliance Industries закупил наименьшее количество сырой нефти с осени 2022 года, стали работы по плановому техническому обслуживанию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Джамнагаре.

По словам ведущего аналитика по сырой нефти Kpler Виктора Катоны, снижение может быть лишь кратковременным, поскольку импорт из России вырастет примерно до 1,8 миллиона баррелей в день. В ближайшие три дня разгрузки ждут 10 российских танкеров, перевозящих 11 миллионов баррелей сырья.

Согласно прогнозам Kpler, по итогам ноября объемы поставок российской нефти морским путем могут вырасти на 200 тысяч баррелей в сутки — до 3,6-3,7 миллиона баррелей. В октябре показатель находился на уровне 3,5 миллиона, а в сентябре — 3,45 миллиона баррелей в сутки. Наращиванию экспортных поставок из России будут способствовать высокие биржевые цены на сырье и проведение плановых ремонтных работ на российских НПЗ.