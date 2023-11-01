Китай усилит контроль за валютным рынком

Китай будет усиливать контроль за финансовым рынком и рынком недвижимости с целью предотвращения финансовых рисков. Об этом, как передает Центральное китайское телевидение, говорилось на состоявшемся 30 и 31 октября в Пекине совещании центральных органов по финансовой работе. В совещании принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

"Участники совещания подчеркнули важность усиления финансового надзора для предотвращения и устранения финансовых рисков", - говорится в сообщении.

В частности, отмечалась необходимость своевременных мер по устранению рисков, связанных с малыми и средними финансовыми институтами, и созданию долгосрочного механизма для предотвращения и урегулирования местных долговых рисков.

Особо участники совещания указывали на важность надзора за всеми типами предприятий, действующим в сфере недвижимости.