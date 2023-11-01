В Молдавии раскрыли стоимость российского газа для страны в ноябре

Стоимость российского газа для Молдавии в ноябре 2023 года составит 830,42 доллара за тысячу кубометров. Этот показатель превысит октябрьское значение более чем на 30 долларов, заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

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Для сравнения, в прошлом месяце стоимость поставок газа из России для Молдавии находилась на уровне в 795,87 долларов за тысячу кубов. При этом в первом квартале 2024 года, согласно предварительной оценке аналитиков «Молдовагаз», цена на топливо составит в среднем 510 долларов.

Таким образом, через несколько месяцев стоимость российского газа для республики может снизиться примерно на 285 долларов. «Весь объем газа от ПАО "Газпром" будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз" (в Приднестровье — прим. "Ленты.ру")», — заключил Чебан.

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского энергохолдинга «Газпром». При этом топливо из России направляется в Приднестровье, в то время как в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов, суммарный объем которых составляет более 200 миллионов кубометров.