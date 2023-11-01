Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке косметики

Минпромторг РФ предлагает провести в России с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года эксперимент по маркировке косметической продукции и бытовой химии. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии", - говорится в документе.

Согласно проекту, в эксперимент планируется включить в том числе средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства.

Необходимость проведения эксперимента обусловлена высокой долей нелегального оборота в этих сегментах, объяснил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов. По данным Высшей школы экономики за 2022 год, на рынке косметической продукции он составляет 16%, бытовой химии - 12%, заметил он.

Юсупов, как говорится в сообщении ЦРПТ, подчеркнул, что эксперимент является бесплатным и добровольным для бизнеса. Он не повлияет на стоимость продукции. Цель пилотного проекта - протестировать технологический процесс работы с маркировкой косметической продукции и бытовой химии, а решение об обязательной маркировке будет принимать правительство России.

О маркировке