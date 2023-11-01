Минсельхоз предложил беспошлинную квоту на ввоз мяса кур

Минсельхоз России предложил ввести в следующем году квоту на беспошлинный ввоз отдельных видов куриного мяса в объеме до 160 тыс. тонн. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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То есть бесплатно поставлять в Россию мясо кур можно в объемах, не превышающих этот порог.

В министерстве уточнили, что это нужно для «стабилизации ценовой ситуации, а также обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур и пищевом курином яйце в условиях повышенного спроса на эти товары».

26 октября Минсельхоз предложил установить запрет на экспорт из России отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца — сроком на полгода. Ведомство тогда опубликовало проект соответствующего приказа.

В среду в министерстве озвучили предложения по видам продукции и сроку действия предлагаемых ограничений. Запрет, по задумке ведомства, нужно ввести с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Он коснется отдельных видов домашней птицы, в том числе не разделенной на части как свежей и охлажденной, так и замороженной. Свежие и охлажденные части тушек, яйца также могут попасть под ограничения.