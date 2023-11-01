Турция обсуждает с РФ платформу по трейдингу газом
Турецкая сторона обсуждает с компанией «Газпром» вывод турецкой платформы по трейдингу газом на международный уровень. Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарлсан Байрактар на Петербургском международном газовом форуме, передает РИА Новости.
По его словам, работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга могут завершиться уже в следующем году.
Байрактар отметил, что государство старается реформировать рынок газа через создание платформы для торговли газом. Он обратил внимание на то, что там сделки проводят ежедневно.
Страна намерена «развивать дальше эту компетенцию, усовершенствовать ее и выйти на международный уровень с этой инициативой», указал министр энергетики. В этой связи, как уточнил он, сейчас прорабатывается данный вопрос с РФ.
Турция намерена создать конкурентоспособную среду, добавил Байрактар.
Ранее президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года выдвинул идею создания газового хаба в Турции. Таким образом планировалось перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал проект и в конце мая 2023 года вновь подтвердил готовность воплотить его в жизнь.В сентябре он заявил, что проект газового хаба во Фракии остается в приоритете у Анкары.