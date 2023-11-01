Турция обсуждает с РФ платформу по трейдингу газом

Турецкая сторона обсуждает с компанией «Газпром» вывод турецкой платформы по трейдингу газом на международный уровень. Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарлсан Байрактар на Петербургском международном газовом форуме, передает РИА Новости.

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По его словам, работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга могут завершиться уже в следующем году.

Байрактар отметил, что государство старается реформировать рынок газа через создание платформы для торговли газом. Он обратил внимание на то, что там сделки проводят ежедневно.

Страна намерена «развивать дальше эту компетенцию, усовершенствовать ее и выйти на международный уровень с этой инициативой», указал министр энергетики. В этой связи, как уточнил он, сейчас прорабатывается данный вопрос с РФ.

Турция намерена создать конкурентоспособную среду, добавил Байрактар.