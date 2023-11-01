ЦБ повысил курс доллара на 2 ноября до 93,28 рубля

Банк России установил на 2 ноября 2023 года официальный курс доллара на уровне 93,2801 рубля, что на 1 рубль 26 копеек выше предыдущего показателя.

По данным Московской биржи на 16:05 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 92,99 рубля (-0,42%). В то же время евро дешевел до 97,97 рубля (-0,88%), юань - до 12,678 рубля (-0,05%).