ЦБ повысил курс доллара на 2 ноября до 93,28 рубля
Банк России установил на 2 ноября 2023 года официальный курс доллара на уровне 93,2801 рубля, что на 1 рубль 26 копеек выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 50 копеек, до 98,4365 рубля.
Стоимость юаня увеличили на 17 копеек, до 12,7052 рубля.
По данным Московской биржи на 16:05 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 92,99 рубля (-0,42%). В то же время евро дешевел до 97,97 рубля (-0,88%), юань - до 12,678 рубля (-0,05%).