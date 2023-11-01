В Абхазии снизили цену на бензин

Цена на нефтепродукты снизилась в Абхазии с 1 ноября. Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на совещании у президента, которое было посвящено реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.

Ранее сообщалось, что с начала лета цена на нефтепродукты в Абхазии повысилась более чем на 10 рублей, и литр бензина Аи-92 стоил 69-70 рублей, Аи-95 в настоящее время стоит порядка 75 рублей за литр.