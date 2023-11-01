В Болгарии повысили цену на природный газ на 36%

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии утвердила повышение цены на природный газ в стране в ноябре до 82,12 лева (около €41) за мегаватт-час без дополнительных платежей.

Такое повышение цены наблюдается в стране впервые за последние несколько месяцев, это сразу на 36% выше цены в октябре, которая составляла 60,41 лева (около €30).