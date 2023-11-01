В России могут запретить экспорт твердой пшеницы
Минсельхоз предложил ввести временный запрет на вывоз пшеницы твердых сортов, следует из проекта постановления правительства об этом. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Ограничения предполагается ввести на полгода - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.
Запрет не коснется поставок твердой пшеницы в Беларусь в рамках Союзного государства, в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства РФ, в рамках международных межправительственных соглашений, международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на перемещение этой пшеницы внутри России через территории иностранных государств.