Аксаков рассказал, как проходит эксперимент с цифровым рублем
Банк России уже чуть более двух месяцев тестирует цифровой рубль. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил 1 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты», что как только эта валюта станет массовой, многие с удовольствием захотят ее приобрести.
Ранее в Центробанке сообщали, что пилот будет проходить в несколько этапов в 2023-2024 годах, а ввод цифрового рубля в широкий оборот планируется начать с 2025 года.
«Я приобретаю регулярно разные товары и услуги за цифровой рубль, никаких проблем не испытываю, все очень комфортно и технологично. Уверен, когда проект станет массовым, многие граждане с удовольствием начнут использовать эту валюту», — рассказал Аксаков.
Депутат видит в новой форме валюты возможность повышения и модернизации качества обслуживания населения с точки зрения использования финансов. Еще это возможность контроля государственных средств, направляемых на финансирование разных контрактов.
«Мы рассчитываем, что цифровой рубль будет активно использоваться во внешних торговых взаимодействиях. Появление цифровой валюты расширит возможности во взаиморасчетах на мировой арене», — заключил Анатолий Аксаков.