Аксаков рассказал, как проходит эксперимент с цифровым рублем

Банк России уже чуть более двух месяцев тестирует цифровой рубль. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил 1 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты», что как только эта валюта станет массовой, многие с удовольствием захотят ее приобрести.

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Ранее в Центробанке сообщали, что пилот будет проходить в несколько этапов в 2023-2024 годах, а ввод цифрового рубля в широкий оборот планируется начать с 2025 года.

«Я приобретаю регулярно разные товары и услуги за цифровой рубль, никаких проблем не испытываю, все очень комфортно и технологично. Уверен, когда проект станет массовым, многие граждане с удовольствием начнут использовать эту валюту», — рассказал Аксаков.

Депутат видит в новой форме валюты возможность повышения и модернизации качества обслуживания населения с точки зрения использования финансов. Еще это возможность контроля государственных средств, направляемых на финансирование разных контрактов.