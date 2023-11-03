Новак назвал условие для отмены запрета экспорта топлива

Правительство еженедельно на заседаниях штаба по ситуации с нефтепродуктами (проводится два раза в неделю) рассматривает возможность отмены частичного запрета экспорта топлива.

Кабмин допускает отмену частичного запрета экспорта топлива, в том числе при перепроизводстве, но пока таких решений нет, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

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"Нет пока [решения об отмене частичного запрета экспорта топлива]. Мы каждый раз на штабе рассматриваем. Если будут складываться условия для дальнейшей либерализации, когда будет некуда девать дополнительные объемы производящиеся [, то такие решения могут быть приняты]", - сказал он, отвечая на вопрос при каких условиях запрет может быть снят.

О мерах на топливном рынке

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября.

Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что эта мера будет работать до конца этого года.