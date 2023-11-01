В ЦБ отметили резкое снижение числа жалоб по санкционным темам

Число жалоб в Банк России от потребителей и инвесторов в январе-сентябре 2023 года сократилось на 8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 186,7 тысячи. Об этом 1 ноября сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что сокращение произошло в основном за счет снижения числа обращений по тематике санкций — их число уменьшилось почти в восемь раз. Также граждане стали меньше жаловаться на банки (-9,8%), в том числе на потребительское (-6,8%) и ипотечное (-20,5%) кредитования.

«За январь — сентябрь 2023 года Банк России получил 186,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 8,9% меньше, чем за девять месяцев прошлого года», — говорится в публикации.

При этом присутствует рост количества жалоб на микрофинансовые организации, число жалоб возросло на 15,2%. Основной темой обращений является требование о перерасчете задолженности по займам вследствие недостоверной информации в интернете.

Кроме того, увеличилось число обращений со стороны населения на попытки мошенничества с использованием социальной инженерии, а также на злоумышленников, оформляющих займы на чужое имя.