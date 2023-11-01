Куриные яйца подорожали за неделю

За неделю с 24 по 30 октября куриные яйца подорожали на 2,3%, также наблюдался рост цен на помидоры, сосиски и рис. Это следует из комментария Росстата об оценке индекса потребительских цен.

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Как уточнили в ведомстве, общий уровень инфляции за рассматриваемый период составил 0,14%, а с начала октября — 0,83%. Таким образом, среднесуточный прирост цен в октябре 2023 года составил 0,028%, в то время как в сентябре — 0,029%.

Наибольший рост продемонстрировали цены на куриные яйца — продукт подорожал на 0,1-3% в 53 регионах, а на 3,1-7,6% — еще в 27. При этом помидоры подорожали в 26 регионах на 0,2-5%, в 30 субъектах — на 5,1%-10%, а еще в 23 регионах — на 10,1-17,2%. Также среди лидеров роста цен в указанный период сосиски и сардельки (на 0,8%), вареная колбаса и рис (на 0,7%) и баранина (на 0,6%).

Вместе с тем, неоднозначную динамику показали цены на картофель. В 50 субъектах стоимость картошки снизилась на 0,1-5%, а в 8 — на 5,1-9,1%. При этом в трех регионах цены остались прежними, а в 24 — выросли на 0,1-6,4%.