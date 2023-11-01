Путин отметил положительную роль указа по валютной выручке
Президент России Владимир Путин заявил, что его указ об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами уже сыграл положительную роль в стабилизации валютного рынка.
"Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то позитивную роль или не сыграет? Сыграл", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Путин уточнил, что ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам, а также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики, все это делается с учетом объективных, в том числе внешних, факторов.