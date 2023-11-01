Путин отметил положительную роль указа по валютной выручке

"Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то позитивную роль или не сыграет? Сыграл", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.