ЕС заявил о планах сократить импорт газа из России

"ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта [природного] газа с 155 млрд куб. м в 2021 году до примерно 80 млрд куб. м в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд куб. м в 2023 году", - сказано в документе.