Экономист предсказал будущее курса рубля

«Нынешнее укрепление рубля не выльется в тенденцию укрепления, оно выльется в стабилизацию, а стабилизация будет на уровне 95-96 рублей за доллар и 97-98 за евро. Мы можем считать, что равновесие установилось в этом районе, и, видимо, такие цифры мы увидим до конца месяца с некоторыми колебаниями, но все-таки с намечающейся тенденцией к понижению курса рубля по отношению к доллару, но не очень заметной. Это не только прогноз на ноябрь, но и, скорее всего, до конца года», — высказался Беляев.