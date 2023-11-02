В ЕС подняли вопрос о стратегии на случай прекращения поставок газа из РФ

«Согласно годовому отчету Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии за 2022 год, 7-8 декабря 2022 года были проведены учения "осушки" с целью проверки оперативной готовности ЕС к газовому кризису, в том числе в случае тотального перебои в поставках газа из России и других гипотетических перебоев в источниках поставок. Согласно отчету, учения показали, что государства-члены и Еврокомиссия готовы к потенциальному газовому кризису, но все еще существуют некоторые проблемы, которые необходимо изучить», — напомнил Томак.