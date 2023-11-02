Росстат изменит методы учета доходов и расходов населения

Росстат планирует усовершенствовать методы оценки доходов, расходов и сбережений граждан России. Об этом сообщает издание РБК.

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Как пишет издание, федеральная служба разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2023–2024 года)». Росстат предлагает за эту работу 11,9 млн руб. Сроки выполнения контракта — до ноября 2024 года.

РБК отмечает, что в сентябре 2022 года Росстат уже заказывал подобную работу. Однако в службе заявили изданию, что НИР не была выполнена в соответствии с требованиями Росстата, поэтому договор был расторгнут по инициативе ведомства и начались поиски нового исполнителя.

Там также подчеркнули, что цели и задачи работы остались прежними, то есть совершенствование методологии и методики учета денежных доходов. В ней необходимо рассмотреть предпринимательские доходы, в том числе теневые, финансовые операции за рубежом и расходы на недвижимость.