Назван бизнес, показывающий самый большой месячный оборот

В России наибольший оборот на одну торговую точку продемонстрировал бизнес, связанный с продажей спортивных товаров и питания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Тинькофф Бизнеса» на базе сервиса геоаналитики «Компас».

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Отмечается, что на одну торговую точку приходится 2,6 млн рублей оборота в месяц.

Магазины электроники и игрушек уступили категории спортивных товаров. Аналитики связывают динамику с высоким средним чеком и низкой плотностью расположения точек конкурентов в данной сфере.

Также, по мнению экспертов, показатели бизнеса по продаже товаров для спорта выросли благодаря тренду на здоровый образ жизни (ЗОЖ). В частности, так считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institut Николай Переславский. По его словам, физическая активность становится все более важной в обществе.

Специалисты прогнозируют дальнейшее развитие индустрии.

Ранее «Известия» сообщили, что за первые пять месяцев текущего года граждане РФ отдали на спортивные товары и услуги на 79% больше, чем за такой же период прошлого года.