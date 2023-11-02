Запасы газа в ЕС достигли максимума

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в октябре упал до минимума с 2011 года, а закачка оказалась на 43% ниже, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Однако общие накопленные запасы газа в ЕС в октябре достигли исторического максимума и превысили 99%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы к концу прошедшего месяца смогли преодолеть тенденцию к снижению и выросли на 11,4% к сентябрю. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 39,7 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Европейские ПХГ в октябре пополнились на 5 млрд куб. м, что на 43% ниже прошлогодних показателей. Отбор газа из хранилищ составил 865 млн куб. м - на 54% меньше значения в 2022 году. Этот показатель стал минимальным для месяца с 2011 года.

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Запасы газа в хранилищах Европы на 31 октября выросли до 99,32% - на 9,2 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится 109,43 млрд куб. м газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказывается такой же теплой, как в ходе предыдущей семидневки. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре выросла до 20%.

Цена газа в Европе по итогам октября выросла на 13%. Если 29 сентября фьючерсы на газ торговались на уровне около $465 за 1 тыс. куб. м, то 31 октября 2023 года торги закрылись на уровне $524. При этом средняя цена за октябрь увеличилась на 23%, до около $513 за 1 тыс. кубометров.

Поставки газа РФ через Украину

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,7 млн куб. м на 2 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема. Накануне объем прокачки составил 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы, после существенного замедления в первой половине октября, к концу месяца смогли снова выйти на рекордные уровни. По итогам октября они составили 10,06 млрд куб. м, оказавшись на 11,4% выше, чем в сентябре, и на 5,2% ниже к прошлому году. Этот показатель стал вторым для октября в истории. Предыдущий максимум был установлен в октябре 2022 года. Всего за 10 месяцев 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 106,93 млрд куб. м - на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 40%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 25 октября. На втором месте с долей в 29% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12% - поставки из Северной Африки.