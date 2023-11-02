Рыбаки назвали причину грядущего удорожания промысла

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) выступила за внесение в законодательство поправок, которые освободят судовое топливо от повышающих коэффициентов при расчете вывозных пошлин. С соответствующей инициативой она решила обратиться в Минсельхоз, передает РБК.

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ВАРПЭ сочла целесообразным внести корректировки в постановление правительства от 5 октября, предполагающее установление ставок вывозных таможенных пошлин на некоторые нефтепродукты.

В настоящее время должны применять повышающий коэффициент в 50 тыс. руб. за тонну на вывоз судового топлива из России.

В письме говорится, что за введением пошлины последует удорожание промысла и рост себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями.

Согласно данным ассоциации, на долю судового топлива приходится до 30% себестоимости рыбной продукции.