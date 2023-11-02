Рыбаки назвали причину грядущего удорожания промысла
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) выступила за внесение в законодательство поправок, которые освободят судовое топливо от повышающих коэффициентов при расчете вывозных пошлин. С соответствующей инициативой она решила обратиться в Минсельхоз, передает РБК.
ВАРПЭ сочла целесообразным внести корректировки в постановление правительства от 5 октября, предполагающее установление ставок вывозных таможенных пошлин на некоторые нефтепродукты.
В настоящее время должны применять повышающий коэффициент в 50 тыс. руб. за тонну на вывоз судового топлива из России.
В письме говорится, что за введением пошлины последует удорожание промысла и рост себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями.
Согласно данным ассоциации, на долю судового топлива приходится до 30% себестоимости рыбной продукции.
Ранее «Известия» сообщили, что стоимость рыбы в России может снизиться за счет запуска в стране продаж продукции на бирже уже в 2024 году. Планы властей указаны в протоколе заседания комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, отметило издание.