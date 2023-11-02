Минфин может обсудить исключение ОАЭ из черного списка

Минфин РФ может обсудить исключение ОАЭ из черного списка в случае подписания с этой страной соглашения об избежании двойного налогообложения. Переговоры по заключению соглашения с ОАЭ пока продолжаются, сообщает министерство со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1.

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"Переговоры по заключению с ОАЭ нового соглашения об избежании двойного налогообложения, которое будет распространять свое действие на частный бизнес, продолжаются. Если новое соглашение будет подписано, то следующим шагом можно будет обсуждать исключение ОАЭ из черного списка, - сказал Сазанов.

Ранее замминистра сообщал журналистам, что переговоры об избежании двойного налогообложения на текущий момент ведутся только с ОАЭ. В середине июня он заявлял, что Минфин РФ ищет взаимоприемлемые решения с ОАЭ, Турцией и Малайзией по корректировке соглашений о двойном налогообложении. Ратификация протокола между Россией и Оманом об избежании двойного налогообложения должна состояться до конца текущего года, сообщал Минфин в начале июня.