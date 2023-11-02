ЦБ Турции ухудшил прогноз по инфляции на конец 2023 года

Центробанк Турции обновил прогноз инфляции на конец 2023 года, скорректировав его до 65%. Об этом заявила журналистам председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан, представляя отчет о ситуации в экономике страны.

"Центробанк скорректировал усредненный прогноз инфляции на конец этого года до уровня 65%. В 2024 году мы ожидаем показателей инфляции в размере 36%, в 2025 году - 14%. Пересмотренный нами минимум и максимум инфляционного коридора для 2023 года составляет 62-68%, для 2024 года - 30-42%", - сообщила она.

Эркан напомнила, что в июльском отчете ЦБ годовая инфляция прогнозировалась на уровне 58%. По ее словам, на пересмотр прогноза повлияло то, что "темпы инфляции в последние месяцы превысили ожидания", хотя темпы превышения все же замедляются с каждым месяцем.

"Кумулятивный эффект от ужесточения нашей денежно-кредитной политики постепенно начинает быть виден. Мы рассчитываем, что процесс дезинфляции начнется со второй половины 2024 года. Уже сейчас мы получаем сигналы о стабилизации внутреннего спроса", - отметила Эркан.

Она отметила, что негативное воздействие на экономику оказывает также волатильность мировых цен на энергоносители из-за геополитики, а прогнозы по ценам на нефть и газ пока неопределенные.