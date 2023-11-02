Экономике США предрекли рецессию

Экономика США, являющаяся крупнейшей в мире, с большой долей вероятности вступит в рецессию в первой половине 2024 года. Об этом заявил генеральный директор компании DoubleLine Capital (DLC) Джеффри Гундлах. Его слова приводит CNBC.

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На фоне экономического спада, как уточнил эксперт, руководство Федеральной резервной системы (ФРС), скорее всего, начнет постепенно ослаблять денежно-кредитную политику и перейдет к снижению ключевой ставки. В настоящее время она держится на уровне 5,25-5,5 процента годовых и не меняется с июля 2023 года, хотя до этого регулятор поднимал показатель 11 раз подряд, включая четыре повышения в этом году.

На ухудшение ситуации в американской экономике окажет влияние ряд факторов, включая снижение объемов найма на местном рынке труда, увольнения сотрудников в финансовых и технологических компаниях. Кроме того, на динамику повлияет растущий дефицит федерального бюджета, который к концу сентября вырос до 1,7 триллиона долларов. На этом фоне суммарный размер госдолга страны увеличился до 34 триллионов долларов.

«Мы больше не можем поддерживать эти процентные ставки и этот дефицит <...> Это совершенно неприемлемо», — посетовал эксперт.