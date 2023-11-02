Узбекистан и Франция создали совместную торговую палату

Узбекистан и Франция открыли совместную торговую палату. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает ТАСС.

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Договоренность о создании палаты была достигнута по итогам переговоров Мирзиеева с президентом Франции Эммануэлем Макроном в расширенном формате. Стороны также согласовали открытие офиса агентства Business France в Ташкенте.

До этого сообщалось о приезде президента Франции Эммануэля Микрона в Узбекистан в завершение его турне по странам Центральной Азии.

Это первый визит французского лидера в Узбекистан за последние 30 лет с момента посещения страны Франсуа Миттераном в 1994 году. В то же время президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дважды посещал Францию после своего назначения на должность — в 2018 и 2022 годах.