Украина потеряла $3 млрд доходов от агроэкспорта

Отмечается, что с начала спецоперации РФ на Украине за границей остались около $3 млрд доходов от агроэкспорта. Источник Bloomberg сообщил, что это составляет 70–75% от общей суммы того, что трейдеры из различных отраслей экономики хранят за пределами Украины. Это связано со сложностями, которые компании испытывают при выплате валютной выручки. Также Украина ужесточила правила возврата выручки.