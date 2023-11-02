Путин утвердил беспошлинный ввоз пропана из России в Абхазию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий норму о беспошлинном ввозе пропана из России в Абхазию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

16 мая в Москве был подписан протокол, вносящий изменения в межправительственное соглашение с Абхазией о режиме торговли товарами. Он предусматривает поставку 2 тыс. тонн пропана из РФ в Абхазию без взимания вывозной таможенной пошлины. Этот протокол временно применяется с 26 мая. Теперь подписан закон о его ратификации.

В сопроводительных документах отмечается, что пропан является для республики товаром первой необходимости. В Министерстве экономики Абхазии ранее поясняли, что решение позволит снизить стоимость этого газа в республике.